VIDEO: Train-truck accident: Train ने truck में मारी टक्कर… मची अफरा-तफरी

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Jan, 2026 04:00 PM
train-truck Accident: झारखंड के जसीडीह और मधुपुर के बीच रोहिणी-नवाडीह रेलवे क्रॉसिंग पर गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन चावल से भरे एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए डाउन और अप दोनों लाइनों पर ट्रेन संचालन बाधित रहा।
Live train-truck Accident: झारखंड के जसीडीह और मधुपुर के बीच रोहिणी-नवाडीह रेलवे क्रॉसिंग पर गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन चावल से भरे एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए डाउन और अप दोनों लाइनों पर ट्रेन संचालन बाधित रहा।