  • बेंगलुरु गैस रिसाव हादसे में बिहार के दो युवकों की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम; तीन की हालत गंभीर

Edited By Harman, Updated: 15 Jan, 2026 01:10 PM

two young men from bihar died in the bengaluru gas leak incident

Bengaluru Gas Burn Accident: बेंगलुरु में गैस सिलेंडर से हुए दर्दनाक हादसे ने बिहार के सारण जिले के दो युवकों की जिंदगी खत्म कर दी है। वहीं इस हादसे में झुलसे तीन अन्य युवकों  की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिनका अभी अस्पताल मेें इलाज चल रहा है।

मुजफ्फर अली और खलील मियां ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान गुरदाहां खुर्द गांव निवासी मुजफ्फर अली और खलील मियां के रूप में हुई है। बुधवार 14 जनवरी की देर शाम गंभीर रूप से झुलसे मुजफ्फर अली की जान चली गई जबकि गुरुवार की सुबह खलील मियां ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। 

चाय बनाने के दौरान गैस रिसाव से भड़की आग

बता दें कि 9 जनवरी की सुबह पांचों युवक इकट्ठे कमरे में थे। सुबह की चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। कुछ ही पलों में सिलेंडर में आग लग गई और पूरे कमरे में फैल गई। आग ने पांचों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी युवक बुरी तरह से झुलस गए। वहीं इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई, जबकि हादसे में झुलसे तीन अन्य युवक अभी भी विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं।
 

