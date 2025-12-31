Bihar News: नए साल से पहले खुशखबरी! विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए 135 करोड़ का वेतन फंड जारी

राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के दिसंबर माह के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने कुल 135 करोड़ 7 लाख 7 हजार 735 रुपये की राशि जारी कर दी है।

Bihar News: राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के दिसंबर माह के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने कुल 135 करोड़ 7 लाख 7 हजार 735 रुपये की राशि जारी कर दी है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह राशि राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों को आवंटित की गई है। जारी राशि में पटना विश्वविद्यालय को 10 करोड़ 58 लाख, मगध विश्वविद्यालय को 14 करोड़ 67 लाख, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 19 करोड़ 75 लाख, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 13 करोड़ 7 हजार 635 रुपये, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 45 लाख 2 हजार रुपये और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को 7 करोड़ 58 लाख रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 11 करोड़ 42 लाख, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को 5 करोड़ 26 लाख, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को 69 लाख रुपये, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 20 करोड़ 85 लाख, पूर्णिया विश्वविद्यालय को 5 करोड़ 23 लाख तथा मुंगेर विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 39 लाख रुपये वेतन मद में उपलब्ध कराए गए हैं।

उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन. के. अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन ससमय भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह राशि विमुक्त की गई है।