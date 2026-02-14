U-19 वर्ल्ड कप हीरो का बड़ा फैसला! 10वीं बोर्ड छोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी

भारतीय क्रिकेट के उभरते युवा खिलाड़ी Vaibhav Suryavanshi ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल न होने का फैसला किया है। यह निर्णय उनके व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम को देखते हुए लिया गया है।

पटना: भारतीय क्रिकेट के उभरते युवा खिलाड़ी Vaibhav Suryavanshi ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल न होने का फैसला किया है। यह निर्णय उनके व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम को देखते हुए लिया गया है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित मॉडेस्टी स्कूल के प्राचार्य आदर्श कुमार (पिंटू) ने जानकारी दी कि वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी से चर्चा के बाद तय किया गया कि लगातार टूर्नामेंट, कैंप और बीसीसीआई के कार्यक्रमों के चलते वे इस साल बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन

हाल ही में खेले गए ICC Under-19 Cricket World Cup 2026 में वैभव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल के कारण उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए IPL 2026 के लिए Rajasthan Royals ने भी उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है, जहां वे सबसे युवा खिलाड़ियों में गिने जा रहे हैं।

परीक्षा की तैयारियां क्या थीं?

परीक्षा केंद्र समस्तीपुर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में निर्धारित था। स्कूल प्रशासन के अनुसार एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका था और सभी औपचारिकताएं पूरी थीं। प्रबंधन ने पहले स्पष्ट किया था कि वैभव को किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी और वे अन्य विद्यार्थियों की तरह ही परीक्षा देंगे।

बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम

Central Board of Secondary Education (CBSE) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। हालांकि, अब वैभव इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे और उनका पूरा ध्यान क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर रहेगा।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं

वैभव की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को पहले ही सूचित किया गया था। स्कूल ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों के लिए समान नियम लागू होंगे और किसी एक छात्र के लिए अलग व्यवस्था नहीं की जाएगी।

करियर को प्राथमिकता

यह फैसला साफ संकेत देता है कि वैभव फिलहाल अपने क्रिकेट करियर को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले महीनों में उनके सामने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े मुकाबले हैं। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब इस युवा खिलाड़ी के अगले प्रदर्शन पर टिकी हैं।