बड़ी राहत, रविवार को भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री ऑफिस; जानिए सरकार के फैसले की वजह

Bihar Land Registry: बिहार सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री कराने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है। राज्य में फरवरी महीने के दौरान रविवार को भी निबंधन कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, फरवरी माह में महाशिवरात्रि के अवकाश को छोड़कर सभी दिन निबंधन कार्यालय सामान्य रूप से कार्य करेंगे। यानी नागरिक अब रविवार को भी जमीन की रजिस्ट्री समेत अन्य निबंधन कार्य करा सकेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खासकर नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इससे फायदा होगा। अब उन्हें जमीन रजिस्ट्री के लिए न तो छुट्टी लेने की जरूरत पड़ेगी और न ही कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

रविवार को निबंधन कार्यालय खुले रहने से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि भीड़ भी कम होगी। विभाग का मानना है कि इससे निबंधन प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी। राज्य सरकार के इस कदम ने आम जनता को बड़ी राहत दी है।

