Gold Price Today 20 January 2026: सोने ने बनाया ऑल-टाइम रिकॉर्ड, 1.48 लाख के पार भाव

सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक Gold Price Today में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

Gold Price Today In India 20 January 2026: सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक Gold Price Today में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को सोने का भाव सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसका सीधा असर बिहार के बाजारों पर भी पड़ा है।

MCX Gold Price में उछाल, वायदा भाव 1.48 लाख के पार

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Gold Rate) पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 2,560 रुपये यानी करीब 1.76 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹1,48,199 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है।

वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX Gold Price ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स एक्सचेंज पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 127 डॉलर से ज्यादा उछलकर 4,722.55 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया।

Bihar Gold Rate Today: पटना समेत बिहार के बड़े शहरों में महंगा हुआ सोना

सोने की इस वैश्विक तेजी का असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में सोने के भाव नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।

Patna Gold Price Today (20 जनवरी 2026)

24 कैरेट सोना: ₹1,48,420 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,36,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹1,11,330 प्रति 10 ग्राम

सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक शादी-विवाह के सीजन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों के कारण आगे भी Gold Price in Bihar में नरमी की उम्मीद कम है।

IBJA Gold Rate: शुद्धता के अनुसार सोने के ताजा भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Gold Rate) के मुताबिक मंगलवार दोपहर तक सोने के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए—

सोने की शुद्धता दोपहर का भाव (₹/10 ग्राम)

24 कैरेट ₹1,46,375

23 कैरेट ₹1,45,789

22 कैरेट ₹1,34,080

18 कैरेट ₹1,09,781

14 कैरेट ₹85,629

पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले कितनी बढ़ी कीमत

अगर पिछले कारोबारी दिन से तुलना करें तो सोने के दामों में करीब ₹1,900 प्रति 10 ग्राम की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। दिल्ली में जहां सोना ₹1,48,100 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, वहीं बिहार के बाजारों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना पहले ही 4,690 डॉलर प्रति औंस के पुराने रिकॉर्ड को पार कर चुका है, जिससे निवेशकों में गोल्ड को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है।

वायदा बाजार में भी तेजी बरकरार

वायदा बाजार में भी सोने की चमक कम नहीं हुई है। MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट करीब 3,000 रुपये चढ़कर ₹1,45,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में ही सोने के दाम करीब 2.7 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर में कमजोरी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते आने वाले दिनों में Gold Price Today in India ऊंचे स्तर पर बना रह सकता है।