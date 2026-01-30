Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ी, 300 मीटर तक गिरी विजिबिलिटी,जानें अगले 5 दिन का हाल

बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान राज्य के अलग-अलग जिलों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

Weather Forecast Bihar: बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान राज्य के अलग-अलग जिलों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में सबसे अधिक तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस सुपौल में रिकॉर्ड किया गया।

Bihar Temperature Update के मुताबिक राज्य का अधिकतम तापमान 21.8 से 26.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का असर महसूस किया गया।

Maximum Temperature गिरा, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा असर

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के पश्चिमी और दक्षिणी मध्य भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में दिन के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला।

Weather News Bihar के अनुसार न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 10.0 से 15.1 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा।

Minimum Temperature स्थिर, गया में विजिबिलिटी बेहद कम

पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया। हालांकि सुबह के समय कोहरे का असर जरूर नजर आया। Fog Alert Bihar के तहत सबसे कम विजिबिलिटी 300 मीटर गया में दर्ज की गई, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित रहा।

Western Disturbance का असर, मौसम में बदलाव के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी ईरान के ऊपर एक Western Disturbance चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। इसके अलावा 2 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। 5 फरवरी के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है।

इन सिस्टम्स का असर आने वाले दिनों में बिहार के मौसम पर भी पड़ सकता है।

Bihar Weather Forecast: पहले ठंड बढ़ेगी, फिर चढ़ेगा तापमान

Weather Forecast Bihar के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। इसके बाद आने वाले चार दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 31 जनवरी को राज्य के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-मध्य जिलों में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

लोगों के लिए सलाह

सुबह और रात के समय ठंड और कोहरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर वाहन चालकों को Low Visibility के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है।