दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित, नहीं दिया तो बहू को दी ऐसी खौफनाक मौत...जानकर कांप जाएगी रूह

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की जहर खिला कर हत्या कर दी गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि मानोपुर जहांगीर गांव निवासी संजीत कुमार सिंह उर्फ वीरा सिंह की पत्नी पूजा कुमारी (25) की मां सिवान जिले के सिसवन गांव निवासी ने डोरीगंज थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उन्होंने अपनी पुत्री पूजा कुमारी का विवाह संजीत कुमार सिंह उर्फ वीरा सिंह से लगभग ढाई वर्ष पहले किया था। विवाह के बाद से ससुराल वालों के द्वारा उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल के पड़ोसी ने मोबाइल फोन पर उन्हें सूचना दी कि जहर खिला कर उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है।



सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका के पति संजीत कुमार सिंह उर्फ वीरा सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।