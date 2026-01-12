Main Menu

World Hindi Day 2026: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना में हिंदी साहित्यिक कार्यक्रम “सुनो-सुनाओ” आयोजित

Updated: 12 Jan, 2026 05:21 PM

world hindi day 2026 suno sunaao event was organized in patna

World Hindi Day 2026: कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिज़वी के दिशा-निर्देश में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अनुराग जोशी, मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपस्थित रहे।

World Hindi Day 2026: विश्व हिंदी दिवस एवं विश्व युवा दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना में पहली बार तिमाही हिंदी कार्यशाला के अंतर्गत बच्चों के लिए, बच्चों द्वारा हिंदी साहित्यिक कार्यक्रम “सुनो–सुनाओ (Suno–Sunao)” का भव्य आयोजन किया गया। इसी अवसर पर कार्यालय के नवनिर्मित शिशु देखभाल कक्ष “वात्सल्य” का उद्घाटन भी किया गया। 

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के निर्देशन में हुआ आयोजन 

कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिज़वी के दिशा-निर्देश में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अनुराग जोशी, मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपस्थित रहे। 

बच्चों ने प्रस्तुत किया हिंदी साहित्य का जीवंत रूप 

हिंदी भाषा के वैश्विक प्रचार को समर्पित इस कार्यक्रम में किलकारी, बाल भवन, पटना (शिक्षा विभाग), सांस्कृतिक संस्था प्रेरणा तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय परिवार के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का निर्देशन बतरस, पटना के वरिष्ठ कलाकार श्रीकांत जी एवं सुनील जी द्वारा किया गया। इस दौरान प्रेमचंद की कालजयी कहानी “ईदगाह” का प्रभावशाली वाचन प्रस्तुत किया गया। वहीं बच्चों द्वारा रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की प्रसिद्ध कृति “रश्मिरथी” के चयनित अंशों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। इसके अतिरिक्त कविता अंताक्षरी, पहेली एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहीं। 

हिंदी के प्रचार-प्रसार पर दिया गया संदेश 

मुख्य अतिथि अनुराग जोशी ने अपने संबोधन में कार्यालयी कार्यों एवं निजी जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया और हिंदी को वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कार्यालय में हिंदी के व्यापक उपयोग हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

“वात्सल्य” शिशु देखभाल कक्ष का उद्घाटन

कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित शिशु देखभाल कक्ष “वात्सल्य” का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने इसके निर्माण में सहयोग हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा कार्यालय परिवार एवं बच्चों के साथ आने वाले आवेदकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

बच्चों को भेंट की गई “एक्ज़ाम वॉरियर” 

कार्यक्रम के समापन पर कार्यालय द्वारा सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चों/युवाओं को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से लिखी गई पुस्तक “एक्जाम वॉरियर” भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय के वरीय अधीक्षक शम्भु शरण ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन हिंदी अधिकारी सज्जन कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया।

