Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कटिहार में बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग, बेटी के लिए बर्थडे केक खरीदने आए पिता को गोलियों से भूना; हत्या से दहला इलाका

कटिहार में बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग, बेटी के लिए बर्थडे केक खरीदने आए पिता को गोलियों से भूना; हत्या से दहला इलाका

Edited By Harman, Updated: 02 Jan, 2026 11:02 AM

youth shot dead in katihar

बिहार के कटिहार में साल का पहला दिन ठांय ठांय की भेंट चढ़ गया। बेटी के बर्थडे पर केक खरीदने आए युवक को हथियारबन्द अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया हैं। फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी हैं।

कटिहार (रजनीश कुमार): बिहार के कटिहार में साल का पहला दिन ठांय ठांय की भेंट चढ़ गया। बेटी के बर्थडे पर केक खरीदने आए युवक को हथियारबन्द अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया हैं। फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार, पूरी घटना बुधवार रात कुर्सेला थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान कटरिया निवासी सागर झा उर्फ मिट्ठू के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पीड़ित अपने कार से अपने एक रिश्तेदार के साथ केक खरीदने होटल पर आया था कि इसी दौरान बाइक सवार हथियारबन्द अपराधी आ धमके और ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। परिजनों ने बताया कि नए साल के दिन सागर झा की बेटी का जन्मदिन था। बच्ची का बर्थडे मनाने वह केक लाने गए थे।

इधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया हैं। पुलिस की मानें तो पूरा मामला प्रथम दृष्टया से आपसी रंजिश का नजर आता हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के खिलाफ पूर्व में एफआईआर दर्ज हैं। फिलहाल, पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी हैं। SP शिखर चौधरी के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में अपराधियों की धड़पकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!