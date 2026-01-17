बिहार के इस वरिष्ठ IPS अधिकारी ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विशेष सचिव के पद पर थे तैनात

Bihar News: बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजी रैंक के अफसर प्रवीण वशिष्ठ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने उनके VRS आवेदन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में आधिकारिक...

Bihar News: बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजी रैंक के अफसर प्रवीण वशिष्ठ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने उनके VRS आवेदन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

1991 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ 31 मई 2026 को नियमित रूप से रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया। वे वर्ष 2016 से लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। फिलहाल वे गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में सतर्कता आयुक्त के रूप में की थी। इसी नियुक्ति के बाद उन्होंने VRS के लिए आवेदन किया था, जिसे बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया।

प्रवीण वशिष्ठ का पुलिस सेवा में तीन दशक से अधिक का अनुभव रहा है। बिहार में उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और आपराधिक जांच विभाग (CID) में महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया। पुलिस अधीक्षक के तौर पर उन्होंने रांची, दुमका और गढ़वा जैसे संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली।

इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में एसपी और डीआईजी के पद पर भी सेवाएं दीं। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के तहत उन्होंने संयुक्त सचिव, अपर सचिव, ओएसडी और विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।