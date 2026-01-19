24 Carat Gold Price Today: सप्ताह के पहले दिन क्या है सोने की चाल? चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 04:37 PM
हालिया उतार-चढ़ाव के बाद सोने की कीमतों ने एक बार फिर जबरदस्त उछाल दिखाया है।
24 Carat Gold Price Today: हालिया उतार-चढ़ाव के बाद सोने की कीमतों ने एक बार फिर जबरदस्त उछाल दिखाया है। 19 जनवरी 2026 को MCX पर फरवरी वायदा सोना करीब 3,000 रुपये यानी 2% से ज्यादा की तेजी के साथ 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिन के दौरान सोने ने 1,45,840 रुपये प्रति 10 ग्राम तक का हाई भी छुआ। वहीं IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन) के ताजा आंकड़ों के अनुसार सोमवार दोपहर तक सोने का औसत भाव 1,43,978 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इस तेजी का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है।
बिहार के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव (19 जनवरी 2026)
(प्रति 10 ग्राम, अनुमानित रिटेल रेट)
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट
- पटना ₹1,45,740 ₹1,33,600 ₹1,09,320
- गया ₹1,45,300 ₹1,33,200 ₹1,08,950
- भागलपुर ₹1,45,950 ₹1,33,850 ₹1,09,600
- मुजफ्फरपुर ₹1,45,200 ₹1,33,100 ₹1,08,800
- दरभंगा ₹1,45,400 ₹1,33,350 ₹1,09,050
स्थानीय ज्वेलर्स के मुताबिक, शादी-ब्याह और निवेश दोनों वजहों से बिहार में सोने की मांग बनी हुई है।
IBJA के अनुसार आज सोने के ताजा रेट (Gold Rate Today in Hindi)
शुद्धता सुबह का रेट दोपहर का रेट
- 24 कैरेट ₹1,41,593 ₹1,43,978
- 23 कैरेट ₹1,41,026 ₹1,43,401
- 22 कैरेट ₹1,29,699 ₹1,31,884
- 18 कैरेट ₹1,06,195 ₹1,07,984
- 14 कैरेट ₹82,832 ₹84,227
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा हाल?
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कारोबारी सत्र में सोने की कीमत रिकॉर्ड हाई से फिसल गई थी। 24 कैरेट सोना 1,100 रुपये टूटकर 1,46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि उससे पहले यह 1,47,300 रुपये तक पहुंच गया था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर
- ग्लोबल मार्केट में लगातार दूसरे दिन सोने पर दबाव देखने को मिला।
- हाजिर सोना गिरकर 4,603.51 डॉलर प्रति औंस पर आ गया
- फरवरी डिलीवरी गोल्ड 4,599.44 डॉलर प्रति औंस पर रहा
हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 14 जनवरी को सोना 4,650.50 डॉलर प्रति औंस का ऑल-टाइम हाई बना चुका है।
MCX पर सोने का वायदा भाव
- MCX पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई।
- सोना 520 रुपये टूटकर 1,42,601 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया
- इस दौरान करीब 14,000 से ज्यादा लॉट्स का कारोबार हुआ
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है,लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से सोना अभी भी मजबूत विकल्प माना जा रहा है। निवेशक कीमतों में हल्की गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं।