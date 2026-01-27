एकतरफा प्यार बना हैवानियत, सनकी युवक ने घर में सोयी युवती पर किया एसिड अटैक; झुलसा चेहरा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपने घर में सोयी हुई एक युवती पर तेजाब फेंक कर एक युवक अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। इस घटना में युवती का चेहरा और शरीर के कई अंग जल गए। युवती को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है।

Bihar News : बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र में एक सनकी युवक ने एकतरफा प्यार में घर में सोयी हुई युवती पर तेजाब फेंक दिया।

युवती का चेहरा और शरीर के कई अंग जले

आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस

सूत्रों ने बताया कि हमलावर युवक की पहचान युवती के चचेरे चाचा की पत्नी के भतीजा प्रियांशु कुमार के रूप में की गयी है। प्रियांशू उक्त युवती से एकतरफा प्रेम करता था।उसके प्रेम प्रस्ताव को युवती ने कई बार ठुकरा दिया था, जिससे नाराज युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है।इस मामले में पुलिस, आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

