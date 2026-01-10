Extortion Threat: गयाजी में डॉक्टर से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर दी ये रूह कंपाने वाली धमकी

Edited By Harman, Updated: 10 Jan, 2026 10:36 AM
Bihar Crime News: बिहार के गयाजी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहां एक डॉक्टर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामना आया है। वहीं रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
मिली जानकारी के अनुसार, मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सतेंद्र कुमार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। पीड़ित डॉक्टर के अनुसार, 27 दिसंबर को उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे। फोन करने वाला शख्स एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा था। रंगदारी नहीं देने पर खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद 30 दिसंबर को दोबारा फोन करके एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। जिसके बाद डॉ. सतेंद्र कुमार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस तकनीकी जांच के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से छानबीन कर रही है।