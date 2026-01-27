Main Menu

खाकी हुई शर्मसार! नशे में कांस्टेबल ने महिला अटेंडेंट के साथ किया गंदा व्यवहार, पुलिस प्रशासन में हड़कंप

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 01:44 PM

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सारण के पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नगर थाना प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंपा। साथ ही...

Bihar News : बिहार के सारण जिले में पुलिस विभाग की छवि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन में तैनात एक पीटीसी पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में महिला परिचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। 

हरकत में आया पुलिस प्रशासन 

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सारण के पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नगर थाना प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंपा। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी की चिकित्सीय जांच कराने का निर्देश दिया गया। 

विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी 

मेडिकल जांच में पुलिसकर्मी द्वारा शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच जारी है।

