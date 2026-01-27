इंसानियत फिर शर्मसार! घर के दरवाजे पर खेल रही डेढ़ साल की बच्ची से हैवानियत; बदमाश की दरिंदगी जान कांप उठेगी रुह

Bihar Crime News : बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में डेढ़ साल की मासूम बच्ची के साथ गंभीर अपराध किया गया है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और दहशत का माहौल बना हुआ है।

Bihar Crime News : बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में डेढ़ साल की मासूम बच्ची के साथ गंभीर अपराध किया गया है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और दहशत का माहौल बना हुआ है।

घर के बाहर खेल रही बच्ची को किया अगवा

जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान एक युवक ने मौका देखकर बच्ची को अगवा कर लिया और उसे सुनसान जगह पर ले गया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। बच्ची की चीख सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी, जिसके बाद उसे तुरंत गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है।

आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

