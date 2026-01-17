Bihar Crime: सारण में महिला की हत्या, स्कॉर्पियो से शव फेंकने का वीडियो वायरल; जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime: बिहार में सारण जिले के हरिहरनाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक महिला का शव स्कार्पियो गाड़ी से फेंकने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि वायरल वीडियो को देखकर सारण के पुलिस...

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि वायरल वीडियो को देखकर सारण के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने हरिहरनाथ थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि उक्त विडियो की जांच कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करें।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरिहरनाथ थाना प्रभारी ने उक्त स्थान पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू की और साथ ही शव को पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया। पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

