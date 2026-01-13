VIDEO: रोहतास के कुरुसा देवी मंदिर में भीषण चोरी, 13 बड़े घंटे व सोने-चांदी के आभूषण ले उड़े चोर

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 03:34 PM
Rohtas: रोहतास में भानस थानाक्षेत्र के कुरुसा गांव स्थित देवी मंदिर में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए कीमती पूजा सामग्री और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी कामेश्वर सिंह ने बताया कि वह रोज की तरह बीती रात पूजा-अर्चना के बाद मंदिर बंद कर घर चले गए थे...