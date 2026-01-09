Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Purnia में शातिर Bike Theft Gang का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, मास्टर-की से चोरी | Purnia Police

Purnia में शातिर Bike Theft Gang का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, मास्टर-की से चोरी | Purnia Police

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Jan, 2026 03:37 PM

#PurniaPolice #BikeTheftGang #Purnia #BiharNews Purnia News: पूर्णिया पुलिस ( PurniaPolice ) ने बाइक चोरी गिरोह ( Bike Theft Gang ) के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक चोरों को अररिया के रानीगंज से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार...

Purnia News: पूर्णिया पुलिस ( PurniaPolice ) ने बाइक चोरी गिरोह ( Bike Theft Gang ) के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक चोरों को अररिया के रानीगंज से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के चार बाइक, तीन गाड़ी के इंजन, चेचिस, कटा हुआ कई पार्ट्स, 4 मास्टर की और छह मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!