Purnia में शातिर Bike Theft Gang का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, मास्टर-की से चोरी | Purnia Police

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Jan, 2026 03:37 PM
Purnia News: पूर्णिया पुलिस ( PurniaPolice ) ने बाइक चोरी गिरोह ( Bike Theft Gang ) के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक चोरों को अररिया के रानीगंज से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के चार बाइक, तीन गाड़ी के इंजन, चेचिस, कटा हुआ कई पार्ट्स, 4 मास्टर की और छह मोबाइल फोन बरामद किया गया है।