मोतिहारी में रिश्वत लेते रंगे हाथ राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, Vigillance की Raid से मचा हड़कंप
Edited By Harman, Updated: 12 Jan, 2026 02:30 PM
Motihari News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मोतिहारी जिले के छौड़ादानो अंचल के भेलवा पंचायत में तैनात राजस्व कर्मचारी सोनू कुमार को 25 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि शिकायत मिली थी कि राजस्व कर्मचारी सोनू कुमार लोगों से जमीन का दाखिल-खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग करता है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में परिवादी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया।
सूत्रों ने बताया कि प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद कांड अंकित कर एक धावादल का गठन किया गया। धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सोनू कुमार को 25 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे पटना निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
