सुबह-सुबह बड़ा हादसा, नालंदा में पिकअप पलटने से महिला की मौत... 20 से अधिक घायल; एक ही परिवार के सभी लोग

Bihar Road Accident: बिहार के नालंदा जिले में आज सुबह-सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पिकअप पलटने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।

Bihar Road Accident: बिहार के नालंदा जिले में आज सुबह-सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पिकअप पलटने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।

नवादा से गंगा स्नान करने फतुहा जा रहे थे सभी लोग

मिली जानकारी के अनुसार, घटना चंडी थाना क्षेत्र के सरमेरा–बिहटा पथ पर दस्तुरपर मोड़ के पास की है। मृतक महिला की पहचान 55 वर्षीय पत्नी शिला देवी के रुप में हुई है। बताया गया कि पिकअप में सवार सभी लोग नवादा से गंगा स्नान के लिए फतुहा जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। वहीं इस घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे है और नवादा जिले के निवासी है।

इधर हादसे की सूचना मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।