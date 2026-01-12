पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान बेहोश होकर गिरी महिला, मौके पर ही हुई मौत; फ्लाइट पकड़ जाना था मुंबई

Edited By Harman, Updated: 12 Jan, 2026 08:36 AM
Patna Airport News: मुंबई जा रही एक महिला यात्री की पटना हवाई अड्डे पर रविवार को सुरक्षा जांच के दौरान बेहोश होकर गिरने के बाद मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि महिला स्पाइसजेट की उड़ान में सवार होने के लिए जा रही थी। शाम करीब 4:40 बजे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच क्षेत्र में वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद एक चिकित्सक को तुरंत बुलाया गया और महिला को प्राथमिक उपचार के साथ 'कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन' (सीपीआर) दिया गया। हवाई अड्डा अग्निशमन सेवा को भी इसकी सूचना दी गई और करीब 4:50 बजे एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई।
एक अधिकारी ने महिला की पहचान साझा किए बिना बताया, "यात्री को नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। अग्निशमन दल ने जानकारी दी कि अस्पताल में यात्री को मृत घोषित कर दिया गया।"