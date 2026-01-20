Main Menu

  Basant Panchami 2026: इस दिन घर ले आएं ये 4 शुभ चीजें, मां सरस्वती की कृपा से चमक जाएगी किस्मत

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 04:42 PM

पंचांग के अनुसार इस वर्ष Basant Panchami 2026 का पावन पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन Maa Saraswati Puja का विशेष महत्व होता है।

Basant Panchami 2026:  पंचांग के अनुसार इस वर्ष Basant Panchami 2026 का पावन पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन Maa Saraswati Puja का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन कुछ खास चीजें घर लाने से Positive Energy, सुख-समृद्धि और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं वे कौन-सी चीजें हैं, जिन्हें इस शुभ दिन घर लाना बेहद लाभकारी माना गया है।

Basant Panchami Remedy: शादी से जुड़ी चीजें लाने से खुलते हैं शुभ योग

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पहले बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव का तिलक हुआ था। यही वजह है कि इस दिन Marriage Related Shopping को बेहद शुभ माना जाता है।

अगर विवाह या सगाई तय है तो इस दिन शादी के कपड़े, गहने और सुहाग का सामान घर लाना शुभ फल देता है। मान्यता है कि इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है।

पीले फूल लाएं, घर में फैलेगी पॉजिटिव एनर्जी

बसंत पंचमी पर Yellow Colour का विशेष महत्व होता है। पीला रंग बसंत ऋतु और मां सरस्वती दोनों का प्रिय माना जाता है। इस दिन घर में पीले फूल और फूलों की माला लाकर मां सरस्वती को अर्पित करें। ऐसा करने से घर का माहौल सकारात्मक रहता है और पढ़ाई-लिखाई में मन लगता है।

मोरपंखी का पौधा लगाएंगे तो बच्चों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा

Vastu Shastra के अनुसार मोरपंखी का पौधा बेहद शुभ होता है। बसंत पंचमी के दिन इसे घर लाने से विशेष लाभ मिलता है। ध्यान रखें  कि मोरपंखी का पौधा जोड़े में लाएं और  इसे घर की पूर्व दिशा में लगाएं। चाहें तो ड्राइंग रूम या मुख्य द्वार के पास भी रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।

मां सरस्वती की प्रतिमा घर लाने से बढ़ता है ज्ञान

बसंत पंचमी के दिन यदि Maa Saraswati Idol या तस्वीर घर लाई जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार प्रतिमा को घर के ईशान कोण (North-East Direction) में स्थापित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बच्चों की पढ़ाई और करियर में निरंतर प्रगति होती है।

ये छोटे उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सही वस्तु, सही दिशा और सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया पूजन मां सरस्वती की विशेष कृपा दिलाता है।

