Basant Panchami 2026: वसंत पंचमी पर क्या करें और क्या नहीं? देवी सरस्वती की कृपा पाने के लिए जान लें ये जरूरी नियम

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 05:43 PM

वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन देवी सरस्वती को समर्पित होता है और ज्ञान, विद्या, संगीत व कला के क्षेत्र में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

Basant Panchami 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन देवी सरस्वती को समर्पित होता है और ज्ञान, विद्या, संगीत व कला के क्षेत्र में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। Basant Panchami 2026 इस बार 23 जनवरी को मनाई जाएगी, जो शिक्षा, सकारात्मक ऊर्जा और नए आरंभ का प्रतीक है।

वसंत पंचमी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

तिथि प्रारंभ: 23 जनवरी 2026, सुबह 02:28 बजे

तिथि समाप्त: 24 जनवरी 2026, सुबह 01:46 बजे

शुभ मुहूर्त

पूजा मुहूर्त: सुबह 07:13 से दोपहर 12:33

Brahma Muhurat: सुबह 05:26 से 06:26

Abhijit Muhurat: दोपहर 12:12 से 12:54

Vijay Muhurat: दोपहर 02:20 से 03:02

Godhuli Muhurat: शाम 05:50 से 06:17

वसंत पंचमी पर क्या करें?

वसंत पंचमी को ज्ञान, शुद्धता और सकारात्मकता का पर्व माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं:

शुभ रंग धारण करें

पीले या सफेद वस्त्र पहनें। Yellow Color वसंत ऋतु, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और पवित्रता दर्शाता है।

देवी सरस्वती की पूजा

घर या मंदिर में Saraswati Puja rituals के अनुसार पूजा करें। मां को फूल, दीपक, फल, मिठाई और किताबें अर्पित करना शुभ माना जाता है।

सात्त्विक भोजन अपनाएं

दिनभर हल्का और सात्त्विक भोजन लें। दूध, फल, पीले व्यंजन और हल्दी का प्रयोग विशेष फलदायी माना जाता है।

छात्रों और कलाकारों के लिए विशेष दिन

विद्यार्थी, संगीतकार और कलाकार इस दिन Books, Musical Instruments & Art Tools की पूजा कर अभ्यास शुरू करें, इससे विद्या में प्रगति होती है।

ध्यान और मंत्र जाप

मन की शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें—

“Saraswati Mahabhage Vidye Kamal Lochane…”

वसंत पंचमी पर क्या न करें?



इस शुभ दिन कुछ कार्यों से बचना आवश्यक माना गया है, ताकि नकारात्मक प्रभाव न पड़े:

काले रंग के वस्त्र न पहनें

Black Color को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे दूरी रखें।

पूजा से पहले भोजन न करें

यदि व्रत रखा है तो पूजा संपन्न होने तक भोजन न करें।

तामसिक भोजन से परहेज

मांस, शराब, प्याज, लहसुन और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। ये मानसिक अशांति बढ़ा सकते हैं।

पेड़-पौधों की कटाई न करें

Spring Season Beginning के दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है।

विवाद और क्रोध से बचें

गुस्सा, बहस या नकारात्मक सोच इस दिन शुभ फल को कम कर सकती है।

जल्दबाजी में खर्च या निवेश न करें

बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, बिना योजना खर्च करने से बचें।