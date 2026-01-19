Bihar Agriculture News: बकरी पालन से बागवानी तक... किसानों की आय बढ़ाने के लिए अंतरराज्यीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, ATMA जमुई की पहल

Bihar Agriculture News: राम कृपाल यादव, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में निरंतर वृद्धि, कृषि के आधुनिकीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग, बिहार के...

Bihar Agriculture News: राम कृपाल यादव, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में निरंतर वृद्धि, कृषि के आधुनिकीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री के “किसानों की आय दोगुनी”, आत्मनिर्भर भारत एवं प्राकृतिक और सतत कृषि के विज़न तथा माननीय मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर बिहार और कृषि आधारित समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग, बिहार के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA), जमुई द्वारा किसानों के लिए एक महत्वाकाँक्षी अंतरराज्यीय प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती और बागवानी को मिलेगा बढ़ावा

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण के विज़न और माननीय मुख्यमंत्री के किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के संकल्प के अनुरूप जनवरी 2026 में दो और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 19 जनवरी से 20 किसानों का एक दल आई॰सी॰ए॰आर॰-आई॰ए॰आर॰आई॰, हजारीबाग में 5 दिवसीय प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जिससे रसायन मुक्त खेती और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 31 जनवरी को 20 किसानों का एक अन्य दल केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ जाएगा, जहाँ पुराने फलों के बागों के वैज्ञानिक जीर्णाेद्धार की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बागवानी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

बकरी पालन, सब्जी और दलहन उत्पादन पर विशेष जोर

अब तक उन्नत बकरी पालन के लिए 20 किसानों के दल ने आई॰सी॰ए॰आर॰दृकेंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण-सह-परिभ्रमण प्राप्त किया है, जहाँ उन्नत नस्लों, पोषण प्रबंधन एवं स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी दी गई। इसी प्रकार सब्जी उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से 20 किसानों ने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें मल्चिंग तकनीक, उन्नत बीज चयन और वैज्ञानिक उत्पादन पद्धतियों पर विशेष जोर दिया गया। दलहन उत्पादकता बढ़ाने के लिए 20 किसानों के दल को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में 3 दिवसीय शैक्षणिक-सह-परिभ्रमण कराया गया।

आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मजबूत करेगा कार्यक्रम

मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत् जमुई जिले के चयनित प्रगतिशील किसानों को देश के प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जा रहा है, ताकि वे आधुनिक, वैज्ञानिक और नवाचार आधारित कृषि तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से सीख सकें। प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने के बाद ये किसान अपने क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और आधुनिक खेती को बढ़ावा देंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप “ज्ञान से उत्पादन और उत्पादन से समृद्धि” की अवधारणा को साकार करेगा। इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसान कम लागत में अधिक आय अर्जित कर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर होंगे।