Cold Wave in Bihar: बिहार में शीतलहर का कहर, IMD ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Bihar Weather News Today: बिहार में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतलहर (Cold Wave in Bihar) के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक घने कोहरे (Very Dense Fog) को लेकर Orange Alert जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे जनजीवन और यातायात पर असर पड़ने की आशंका है।

Bihar Temperature Update | 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, औरंगाबाद-सबौर सबसे ठंडा

IMD Bihar के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। Aurangabad और Bhagalpur ke Sabour बिहार के सबसे ठंडे स्थान रहे, जहां न्यूनतम तापमान 7.4°C रिकॉर्ड किया गया।

इसके अलावा तापमान का हाल इस प्रकार रहा—

Gaya: 7.6°C

Bhagalpur & Sheikhpura: 8.9°C

Valmiki Nagar (West Champaran) & Dehri: 9.0°C

Jehanabad: 9.3°C

Saharsa: 9.5°C

लगातार गिरते तापमान ने लोगों की कंपकंपी बढ़ा दी है।

AaJ Ka Mausam | इन जिलों में Very Dense Fog का अलर्ट

Tomorrow Weather Forecast Bihar के अनुसार शनिवार को राज्य के कई जिलों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। IMD ने जिन जिलों के लिए Orange Alert for Dense Fog जारी किया है, वे हैं—पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है।

Dense Fog Impact: सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर संभव

IMD Patna के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता काफी घट गई थी। Low Visibility के चलते सड़क दुर्घटनाओं, ट्रेन लेट होने और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने की संभावना रहती है। लोगों को खासतौर पर सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक सतर्क रहने को कहा है।

Cold Day Alert: IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए Cold Day Alert in Bihar भी जारी किया है। ऐसे में दिन के समय भी ठंड का असर बना रह सकता है और धूप बेहद कमजोर रहने की संभावना है।

Kal Ka Mausam | 28 दिसंबर को मौसम का पूर्वानुमान

आने वाले कल (28 दिसंबर 2025) को बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में घने से अत्यधिक घने कोहरे की संभावना है। IMD ने विशेष रूप से इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है: पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। इसके अलावा, कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है, जहां दिन में भी धूप कमजोर रहेगी और ठंडक बरकरार रहेगी।

What is Cold Day? जानिए कोल्ड डे का मतलब

जब किसी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शीतलहर की श्रेणी में पहुंच जाए और साथ ही अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे चला जाए, तो उसे कोल्ड डे कहा जाता है। इस स्थिति में पूरे दिन ठंड बनी रहती है और सूरज की गर्माहट का असर बहुत कम होता है।