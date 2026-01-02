Main Menu

  • बिहार में 10 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी, बहला-फुसलाकर कमरे में ले गया युवक... फिर किया दुष्कर्म; आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 02:18 PM

Bihar Crime: दरअसल, पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां के अनुसार, वह मंगलवार दोपहर काम के सिलसिले में अपने मालिक के घर गई थीं, जहां उनकी बेटी भी साथ थी। इसी दौरान झुग्गी में रहने वाला पप्पू मलिक नामक युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर...

Bihar Crime: बिहार के सहरसा जिले से 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। दरअसल, झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति ने बच्ची को बहला-फुसलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज होने के मात्र दो घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दरअसल, पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां के अनुसार, वह मंगलवार दोपहर काम के सिलसिले में अपने मालिक के घर गई थीं, जहां उनकी बेटी भी साथ थी। इसी दौरान झुग्गी में रहने वाला पप्पू मलिक नामक युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया।

रिक्शा चालक हैं बच्ची के पिता
घटना के बाद बच्ची ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता रिक्शा चालक हैं और उनका परिवार किराए के मकान में रहता है। घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने सामाजिक दबाव के कारण मामला दबाने की कोशिश की, जिससे परिवार दो दिनों तक थाने नहीं जा सका।

पीड़ित परिवार ने महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत
गुरुवार को पीड़ित परिवार ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू मलिक को पशुपालन कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल में कराया जा रहा है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

