शर्मनाक! चार बच्चों के पिता ने मासूम बच्ची को बनाया हवस का शिकार, खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म

Bihar Crime: पूर्णिया जिले से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक चार बच्चों के पिता ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है।



घटना के बाद आरोपी मौके से फरार

दरअसल, पूरा मामला जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी गांव का ही निवासी है और चार बच्चों का पिता बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर घर के पीछे स्थित मक्के के खेत में ले जाकर अपराध को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची के घर लौटने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थानाध्यक्ष सुदीन राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी शुरू की। पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपी गोलू उर्फ अर्जुन महलदार को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का बयान दर्ज कर उसे चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है।

मामले की गहन जांच में जुटी पुलिस

घटना की पुष्टि करते हुए सदर एसडीपीओ-01 ज्योति शंकर ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि पुलिस इस मामले में सभी आवश्यक कानूनी साक्ष्य एकत्र कर रही है और स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।