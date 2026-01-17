Patna Crime News: पटना में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, इलाके में दहशत

Patna Crime News: बिहार के पटना से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल यहां रिटायर्ड शिक्षिका को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया है। शिक्षिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उनकी हत्या कर दी। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल...

Patna Crime News: बिहार के पटना से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल यहां रिटायर्ड शिक्षिका को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया है। शिक्षिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उनकी हत्या कर दी। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एजी कॉलोनी पार्क के पास स्थित एक घर की है। रिटायर्ड शिक्षिका की पहचान माधवी कुमारी के रुप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली रहती थी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने बीती रात तेजधार हथियार से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला के पति की 6 साल पहले मौत हो चुकी है। उनके दो बेटे उज्ज्वल कुमार और उत्कल कुमार काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं।

एसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि शास्त्रीनगर थाना को सूचना मिली थी कि एजी कॉलोनी स्थित एक घर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से कई अहम सुराग बरामद किए गए है। फिलहाल मृतक महिला के परिजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

