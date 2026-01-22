Main Menu

बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग, BEU–SBTE ने नैसकॉम से किया MoU

पटना: बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (BEU) एवं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (SBTE) ने आज नैसकॉम / आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल्स काउंसिल(SSC) के साथ भारत सरकार समर्थित ‘फ्यूचरस्किल्स प्राइम’ कार्यक्रम के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन पर बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार तथा नैसकॉम की ओर से मुख्य परिचालन अधिकारी डॉ. उपमिथ सिंह ने हस्ताक्षर किया। इस दौरान मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सुनील कुमार, विभागीय सचिव डॉ. प्रतिमा, निदेशक, अहमद महमूद बिहार एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेश कांत वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इस समझौता ज्ञापन के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (SBTE) के अधीन सरकारी अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र अब ‘फ्यूचरस्किल्स प्राइम’ डिजिटल मंच से जुड़ सकेंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन, अपनी सुविधा के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों से जुड़े उद्योग-अनुरूप कौशल 
सीख सकेंगे।

इस दौरान मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस प्रकार के समझौते तकनीकी शिक्षा को सीधे उद्योग से जोड़ने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूचरस्किल्स प्राइम जैसे डिजिटल कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों को नई तकनीकों में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि चूँकि यह पूरी तरह वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे जिलों में स्थित सरकारी कॉलेजों के छात्रों को भी वही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा, जो देश के बड़े शहरों और प्रतिष्ठित संस्थानों में उपलब्ध है। 

मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग राज्य के तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को उद्योग-संगत कौशल और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) केन्द्र, गांधीनगर के साथ हुए समझौते से छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी एवं शोध सुविधाएँ होंगी जबकि आज नैसकॉम / आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल्स काउंसिल के साथ किए गए MoU से उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वर्चुअल इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे, जिससे छात्रों में वैश्विक स्तर के कौशल विकसित होंगे और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

एमओयू कि विस्तृत जानकारी देते हुए विभागीय सचिव डॉ. प्रतिमा ने बताया कि बिहार के सरकारी अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से ही छात्रों को उन्नत और उद्योग-संगत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है, इस नए एमओयू के माध्यम से अब छात्रों को फ्यूचरस्किल्स प्राइम डिजिटल मंच पर AI, Data Analytics, Cyber Security, Cloud Computing जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वर्चुअल इंटर्नशिप, फाउंडेशन कोर्स और डीप-स्किलिंग प्रोग्राम का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा।

एमओयू के उपरान्त अब विभाग प्रत्येक कॉलेज में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो छात्रों को कार्यक्रम से जोड़ने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही नियमित वर्कशॉप और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

