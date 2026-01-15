Main Menu

  • अब बिहार के युवा विदेशी भाषाओं में होगें एक्सपर्ट, कौशल विकास मिशन के तहत मिलेगी फ्री ट्रेनिंग; खुलेंगे विदेश में नौकरियों के द्वार

Edited By Harman, Updated: 15 Jan, 2026 09:00 AM

bihar youth foreign language free skill development training

Bihar News: बिहार में कौशल विकास मिशन के तहत युवा अब अंग्रेजी के साथ-साथ जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी विदेशी भाषाएं भी मुफ्त में सीख रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।...

Bihar News: बिहार में कौशल विकास मिशन के तहत युवा अब अंग्रेजी के साथ-साथ जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी विदेशी भाषाएं भी मुफ्त में सीख रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

खुलेगा ग्लोबल करियर का रास्ता 

इस पहल का उद्देश्य राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन के अंतर्गत शुरू की गई यह प्रशिक्षण योजना पूरी तरह नि:शुल्क है ताकि राज्य के हर वर्ग के युवाओं को जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी दुनिया की विभिन्न भाषाओं-को जानने व समझने का अवसर मिल सके। 

अधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके कौशल को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आनंद ने कहा कि कौशल विकास मिशन ने बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब बिहार के नौजवान कक्षाओं से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों के दफ्तरों, प्रयोगशालाओं और जमीनी स्तर पर चल रही कार्यप्रणालियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विदेशी भाषा प्रशिक्षण से युवाओं के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य के मानव संसाधन की गुणवत्ता को नई पहचान मिलेगी।
 

