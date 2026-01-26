Bihar Crime: डबल मर्डर से कांप उठा रोहतास, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को गोलियों से भून उतारा मौत के घाट; जानें पूरा मामला

Rohtas Double Murder News: बिहार में रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रविवार को अपराधियों ने जमीन विवाद में दो प्रापर्टी डीलरों की गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि डुमरीया गांव में अपराधियों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी है । मृतकों की पहचान जिले के अमझोर थाना क्षेत्र के उचैला गांव निवासी जलेश्वर सिंह के पुत्र रूपेश कुमार उर्फ मंटू ( 35)और तिलौथू गांव निवासी विनय कुमार प्रजापति के रूप में की गयी है। दोनों दवा की दुकान चलाते हैं और मिलकर प्रापर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। बताया जा रहा है कि घटना में दोनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप

सूत्रों ने बताया कि मृतक रूपेश के भाई चिंटू कुमार ने पप्पू सिंह पर जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। शवों को पोस्टमाटर्म के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।