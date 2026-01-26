Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Crime: डबल मर्डर से कांप उठा रोहतास, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को गोलियों से भून उतारा मौत के घाट; जानें पूरा मामला

Bihar Crime: डबल मर्डर से कांप उठा रोहतास, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को गोलियों से भून उतारा मौत के घाट; जानें पूरा मामला

Edited By Harman, Updated: 26 Jan, 2026 09:00 AM

two property dealers murdered in rohtas

Rohtas Double Murder News: बिहार में रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रविवार को अपराधियों ने जमीन विवाद में दो प्रापर्टी डीलरों की गोली मारकर हत्या कर दी।

Rohtas Double Murder News: बिहार में रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रविवार को अपराधियों ने जमीन विवाद में दो प्रापर्टी डीलरों की गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि डुमरीया गांव में अपराधियों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी है । मृतकों की पहचान जिले के अमझोर थाना क्षेत्र के उचैला गांव निवासी जलेश्वर सिंह के पुत्र रूपेश कुमार उर्फ मंटू ( 35)और तिलौथू गांव निवासी विनय कुमार प्रजापति के रूप में की गयी है। दोनों दवा की दुकान चलाते हैं और मिलकर प्रापर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। बताया जा रहा है कि घटना में दोनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 

जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप 

सूत्रों ने बताया कि मृतक रूपेश के भाई चिंटू कुमार ने पप्पू सिंह पर जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। शवों को पोस्टमाटर्म के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!