Bihar News: अब बिहार में वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं, सात निश्चय-3 के तहत नीतीश सरकार की बड़ी पहल

Bihar News: बिहार सरकार (Bihar Government) ने सात निश्चय-3 के तहत बड़ा कदम उठाते हुए एक नई स्वास्थ्य पहल की है। अब बिहार के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवा मिलेगी।

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सात निश्चय पार्ट-3 के तहत सबका सम्मान-जीवन आसान उद्देश्य के तहत जरूरतमंद बुजुर्ग नागरिकों को उनके घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुख्य्मंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि बिहार में अब बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिलेगी। अब लोग घर बैठे ही पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर जांच और ई.सी.जी की सुविधा ले सकेंगे। इमरजेंसी के समय घर पर ही डॉक्टर इलाज करेंगे और नर्सिंग सहायता भी मिलेगी।

"सभी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम करना"

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, '24 नवंबर 2005 को राज्य में जब से हमलोगों की सरकार बनी तब से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हमलोगों ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्थान एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। ' श्री कुमार ने लिखा, 'हमलोगों ने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है और सबके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। अब राज्य में समाज के हर वर्ग के लोग सम्मान के साथ आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें इसे लेकर हमलोगों ने गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है।'

बिहार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए Ease of Living योजना शुरू



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया, 'हमलोगों ने वर्ष 2025 से 2030 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय‘सबका सम्मान-जीवन आसान' (Ease of Living) का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उनके जीवन को और भी आसान बनाना है।'

ECG से इमरजेंसी तक मिलेंगी सुविधाएं

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे पहले सरकार की कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय उनके घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं नर्सिंग सहायता की सुविधा उपलब्ध हो सकें। जैसे...

1. नर्सिंग सहायता की सुविधा।

2. घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा।

3. ब्लड प्रेशर जांच और ई॰सी॰जी॰ जांच की सुविधा।

4. फिजियोथेरेपी की सुविधा।

5. आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता।

"लोग पत्र और ईमेल के माध्यम से सुझाव दें"

नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित उपरोक्त सभी सुविधाएं उन्हें घर पर ही मिल सकें, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय के तहत लोगों का जीवन और आसान बनाने के लिए सरकार जनता से सुझाव भी मांग रही है। इसके लिए एक क्यूआर कोड कोड जारी किया गया है, जिसे स्कैन कर आम लोग सरकार को नई सुविधाओं से जुड़े सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने पत्र और ईमेल के माध्यम से भी लोगों को सुझाव देने को कहा है।