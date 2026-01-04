बड़ी बहन से होनी थी शादी....छोटी साली पर आ गया युवक का दिल, फिर जो हुआ जानकर चौंक जाएंगे आप

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Jan, 2026 02:44 PM

bihar groom fell in love with his future sister in law

Arwal Viral News: बिहार के अरवल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर होने वाली साली पर ही युवक का दिल आ गया और दोनों ने भागकर खरमास के दौरान ही शादी रचा ली। वहीं, अब इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के कुर्था थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कुर्था थाना क्षेत्र के भतूबिगहा निवासी आदित्य कुमार की शादी सबलकसराय की एक लड़की से अप्रैल में होने वाली थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच युवक का दिल दुल्हन की छोटी बहन पर आ गया। लड़की की छोटी बहन जहानाबाद में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दोनों की मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया।

मंदिर में रचाई शादी

वहीं, शनिवार को प्रेमी जोड़ा कुर्था थाना पहुंचा। इसके बाद उन्हें कुर्था प्राचीन सूर्य मंदिर में ले जाया गया, जहां हिंदू रीति-रिवाज से दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। वहीं, खरमास के दौरान हुई इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।
 

