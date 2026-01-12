Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar News: बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर बड़ा फैसला, सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य सुनवाई

Bihar News: बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर बड़ा फैसला, सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य सुनवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jan, 2026 09:08 PM

bihar introduces fixed days for power consumer grievance redressal

सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने...

Bihar News: सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। 

इस बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निर्देशानुसार, सभी अंचल कार्यालय में सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने का निर्देश दिया। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं से सम्मानपूर्वक मुलाकात कर उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी कार्यालयों में उपभोक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था के साथ-साथ पेयजल, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से प्राप्त सभी शिकायतों का पंजीकरण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

और ये भी पढ़े


HT/LTIS उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बिहार सरकार ने पहल की है। इसके तहत गुरुवार की जगह अब प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। ओपन हाउस मीटिंग का समय दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। ओपन हाउस मीटिंग में ऊर्जा विभाग के सचिव, दोनों डिस्कॉम कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ऊर्जा सचिव  ने कहा कि इस पहल के तहत औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की समस्याओं को त्वरित और सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!