Bihar News: राष्ट्रीय लव-कुश सेवा मिशन के दही-चूड़ा भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री

Edited By Vandana Khosla, Updated: 17 Jan, 2026 02:39 PM
पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मकर संक्रांति के अवसर पर स्टैंड रोड स्थित बिहार विधान परिषद् के अतिथिशाला में राष्ट्रीय लव-कुश सेवा मिशन द्वारा आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।...
पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मकर संक्रांति के अवसर पर स्टैंड रोड स्थित बिहार विधान परिषद् के अतिथिशाला में राष्ट्रीय लव-कुश सेवा मिशन द्वारा आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी एवं सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।
इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विधायक उमेश सिंह कुशवाहा, विधायक जयंत राज, विधायक श्याम रजक, पूर्व मंत्री सुमित कुमार सिंह, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।