  • Bihar News: दर्दनाक घटना! कमरे में फंदे से लटकती मिली BPSC शिक्षिका, पुलिस हिरासत में पति

Edited By Harman, Updated: 14 Jan, 2026 10:35 AM

bihar rohats bpsc teacher found dead in room

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले से दिल को झकझोर कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक BPSC शिक्षिका का कमरे में फांसी के फंदे से शव लटकता हुआ मिला। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। पुलिस मृतका के पति विवेक कुमार को हिरासत...

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले से दिल को झकझोर कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक BPSC शिक्षिका का कमरे में फांसी के फंदे से शव लटकता हुआ मिला। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना तिलौथू थाना क्षेत्र की है। मृतक शिक्षिका सविता कुमारी तिलौथू के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरपा में पदस्थापित थी। मृतक शिक्षिका बीपीएससी परीक्षा पास कर सरकारी टीचर बनी थीं। मृतक शिक्षिका सविता कुमारी अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। मृतक शिक्षिका के पति विवेक कुमार भी एक विद्यालय में शिक्षक हैं। दो वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी।

पुलिस को सूचना मिली कि शिक्षिका सविता अपने एक किराए के मकान में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है। पुलिस मृतका के पति विवेक कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस सभी एंगल से घटना की जांच कर रही है।
 

