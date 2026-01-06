Bihar Weather: बिहार में शीतलहर का कहर, इन जिलों में 5 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने के साथ ही शीतलहर का असर और तेज हो गया है, जिससे भागलपुर, गया, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच (Bihar weather update) गया है। मौसम...

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने के साथ ही शीतलहर का असर और तेज हो गया है, जिससे भागलपुर, गया, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच (Bihar weather update) गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बीते 24 घंटे में भागलपुर जिले का सबौर सबसे ठंढा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार की सुबह पटना, पूर्णिया समेत कुछ जिलों में धूप जरूर निकली, लेकिन सर्द हवा के कारण लोग धूप में भी ठंढ महसूस कर रहे हैं।

कोहरे में लिपटे ये जिले।। Bihar Aaj Ka Mausam

वहीं, पश्चिम चंपारण, गयाजी समेत कई जिले घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे, जिससे द्दश्यता काफी कम हो गई और जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटना के मौसम की बात करें तो मंगलवार (Bihar Aaj Ka Mausam) की सुबह धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 जनवरी तक प्रदेश में ठंढ का यही रुख बना रह सकता है। विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो गयाजी में पांच डिग्री, नालंदा में 5.5 डिग्री, सीवान में 5.7 डिग्री, समस्तीपुर में 6.3 डिग्री, औरंगाबाद में 6.4 डिग्री, पश्चिम चंपारण में 6.6 डिग्री, सारण में 6.8 डिग्री, रोहतास में सात डिग्री, अरवल में 7.3 डिग्री, पूर्णिया और दरभंगा में 7.7 डिग्री और पटना में 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि आगामी दो से तीन दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की आशंका है। तापमान के रुझान को लेकर विभाग का कहना है कि अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में स्थिरता आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और शाम के समय विशेष सतकर्ता बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के लिये गर्म कपड़े पहनने और अन्य आवश्यक सावधानियां अपनाने की सलाह दी है।