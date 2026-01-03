सुपौल में तेज रफ्तार ने छीनी 2 दोस्तों की जिंदगी, दर्दनाक हादसे से परिवार में मची चीख-पुकार, जानें कैसे हुई घटना

Edited By Harman, Updated: 03 Jan, 2026 01:37 PM
Bihar Accident News: बिहार में सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई है। वहीं इस दर्दनाक हादसे ने परिजनों में कोहराम मचा दिया।
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि मौजहा गांव निवासी राजकुमार यादव (23) और नीतीश कुमार यादव (24) शुक्रवार की रात किसी काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस दौरान सोहागपुर गांव के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गईं। इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक दोस्त बताए जा रहे है।
सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।