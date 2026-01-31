VIDEO: 'ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ..' , भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Jan, 2026 03:57 PM
BJP MP Nishikant Dubey: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कि, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और हम उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बात की। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।