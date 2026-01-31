चिराग पासवान ने नियुक्ति किए LJP के 12 नए राष्ट्रीय प्रवक्ता, जीजा अरुण भारती समेत इन सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Edited By Harman, Updated: 31 Jan, 2026 09:03 AM
Chirag Paswan News : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने शुक्रवार को तीन मौजूदा सांसदों और दो विधायकों सहित 12 नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया।
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर जिन नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता नामित किया गया है, उनमें सांसद अरुण भारती, शांभवी और राजेश वर्मा शामिल हैं। जमुई से सांसद अरुण भारती, चिराग पासवान की बड़ी बहन के पति हैं। सूची में एकमात्र महिला शांभवी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री हैं तथा समस्तीपुर से सांसद हैं।
खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा को पासवान का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। प्रवक्ता पैनल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी तथा पूर्व मंत्री मुरारी गौतम भी शामिल हैं, जो पहले कांग्रेस में थे।