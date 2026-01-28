भयानक हादसा, सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को पिकअप वैन ने मारी टक्कर; 2 की मौत...दो घायल

Road Accident : बिहार नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

Road Accident : बिहार नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानें हादसा कैसे हुआ

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सरमेरा-बिहटा मार्ग (SH-78) पर मिसिया गांव फोरलेन के पास हुई। हादसे में मृतकों की पहचान पटना जिला निवासी नवीन चौहान के 20 वर्षीय पुत्र पुष्पंजय कुमार और आशोक राम के 23 वर्षीय पुत्र मन्नू कुमार के रूप में हुई। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब चारों युवक सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया। पुष्पंजय कुमार की अस्पताल जाते समय मौत हो गई, जबकि मन्नू कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दो अन्य घायल युवकों का इलाज नालंदा सदर अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

सरमेरा थाना के थानाध्यक्ष सकेंद्र कुमार बिंद ने बताया, दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कहा कि ट्रक चालक की तलाश जारी है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया।