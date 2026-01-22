Silver Price Today: लगातार उछाल के बाद चांदी में बड़ी गिरावट, खरीदारी का मौका?

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2026 04:19 PM

लगातार कई दिनों तक नए रिकॉर्ड बनाने के बाद चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के मार्च वायदा भाव में करीब 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है,

Silver Price Today: लगातार कई दिनों तक नए रिकॉर्ड बनाने के बाद चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के मार्च वायदा भाव में करीब 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है।

एमसीएक्स पर चांदी का मार्च कॉन्ट्रैक्ट फिसलकर ₹3,05,753 प्रति किलोग्राम पर आ गया, जबकि एक दिन पहले ही यह ₹3,35,521 प्रति किलो के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। सोमवार को चांदी ने पहली बार ₹3 लाख प्रति किलो का आंकड़ा पार किया था।

बिहार में चांदी के दामों में नरमी

चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट का असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दिया। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में आज चांदी के रेट नीचे आए हैं, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹3,250 ₹32,500 ₹3,25,000

गया ₹3,240 ₹32,400 ₹3,24,000

मुजफ्फरपुर ₹3,230 ₹32,300 ₹3,23,000

भागलपुर ₹3,235 ₹32,350 ₹3,23,500

(रेट्स स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के अनुसार बदल सकते हैं)

IBJA के अनुसार आज चांदी का लेटेस्ट रेट

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक गुरुवार सुबह चांदी का भाव ₹3,19,097 प्रति किलो था, जो दोपहर तक घटकर ₹3,03,584 प्रति किलो पर आ गया।

वहीं, गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार आज चांदी का बाजार भाव ₹3,25,000 प्रति किलो के आसपास दर्ज किया गया।

पिछले दिन क्यों बनी थी रिकॉर्ड तेजी?

एक दिन पहले दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी ने नया इतिहास रच दिया था। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमत ₹11,300 की तेजी के साथ ₹3,34,300 प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी मजबूत रही और स्पॉट सिल्वर 94 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार करता दिखा।

वायदा बाजार में क्या रहा हाल?

एमसीएक्स पर बुधवार को चांदी के मार्च डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ₹11,849 की उछाल आई थी और भाव ₹3,35,521 प्रति किलो तक पहुंच गया था। कॉमेक्स बाजार में भी चांदी 95 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंची थी।

आगे क्या करें निवेशक और खरीदार?

बिहार के सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि चांदी में अभी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। शादी-विवाह और औद्योगिक मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में फिर से तेजी संभव है, लेकिन फिलहाल बाजार सतर्क नजर आ रहा है।