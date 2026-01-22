सारण में दर्दनाक हादसा, 12 वर्षीय बच्ची को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक किशोरी की मौत हो गई है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि स्थानीय गांव निवासी दिनेश महतो की...

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक किशोरी की मौत हो गई है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि स्थानीय गांव निवासी दिनेश महतो की पुत्री निशा कुमारी (12) को अनियंत्रित मोटर साइकिल सवार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में वह घायल हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।



इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।