लोजपा नेता की भाभी की गोली मारकर हत्या, घर के अंदर मिले चौंकाने वाले सबूत; मचा हड़कंप

Bihar Crime: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में एक हाई-प्रोफाइल हत्या ने इलाके में सनसनी मचा दी है। नगर थाना क्षेत्र के चौहट्टा इलाके में देर रात महिला की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका गुड़िया लोक जनशक्ति पार्टी (आर) की राष्ट्रीय सचिव मोनिका शर्मा की भाभी बताई जा रही हैं। यह घटना पुलिस और स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है।

घर के भीतर हुई थी घटना

बताया जा रहा है कि घटना घर के भीतर हुई थी। परिजनों के अनुसार, गुड़िया के सिर में गोली लगी और उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लोजपा (आर) के कई कार्यकर्ता और नेता अस्पताल पहुंच गए, जिससे मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया। मृतका का पति अर्जुन पासवान जो हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे-4 का निजी चालक है, ने बताया कि वह पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर गए और उसे चापाकल के पास गिरा पाया।

गिलास पर मिले खून के निशान

इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल पर जांच की, जिसमें घर के अंदर रखे एक गिलास पर खून के निशान पाए गए। पुलिस ने महिला के पति अर्जुन और अन्य पर संदेह जताया है। पुलिस को शक है कि हत्या घर के अंदर हुई और बाद में शव को चापाकल के पास फेंककर हत्या को भ्रामक रूप देने का प्रयास किया गया। मृतका के पिता ने भी ससुराल वालों पर सवाल उठाए हैं।

पुलिस का बयान

इस मामले में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।



