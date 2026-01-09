Bihar Politics: "SIR पर विपक्ष की आलोचना भविष्य की चुनावी हार का बहाना", चिराग पासवान का तीखा हमला

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरूवार को कांग्रेस (Congress) और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाकर भविष्य में होने वाली चुनावी हार के लिए पहले से...

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरूवार को कांग्रेस (Congress) और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाकर भविष्य में होने वाली चुनावी हार के लिए पहले से बहाने तैयार कर रहे हैं।

विपक्षी दल जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे- Chirag Paswan

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता ने कहा कि विपक्षी दल जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, इसलिए वे तेजी से जनसमर्थन खो रहे हैं। उन्होंने हाल के बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत का उल्लेख करते हुए यह बात कही। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा, ‘‘नागरिकता वापस नहीं ली जा रही है। उन्हें (विपक्षी दलों को) अपना समर्थन आधार और जनसमर्थन खोने की चिंता है और यही उन्हें परेशान कर रहा है।'' अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार मतदाता सूचियों का इस्तेमाल करके नागरिकों के विभिन्न अधिकार और सुविधाएं छीनने के लिए ‘‘कठोर कानून'' ला सकती है।



चिराग पासवान ग्रेटर नोएडा में आयोजित ‘इंडसफूड 2026 शो' के दौरान अनौपचारिक रूप से बोल रहे थे। यह तीन-दिवसीय कार्यक्रम भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश यह दर्शाता है कि विपक्षी दल तब तक चुनाव हारते रहेंगे जब तक वे जनता के हितों के खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर व्यक्तिगत हमलों के कारण भी चुनावों में हार झेलनी पड़ी है।