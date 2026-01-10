JDU विधायक भगवान सिंह की पत्नी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सीएम नीतीश, परिवार को बंधाया ढांढस

Edited By Harman, Updated: 10 Jan, 2026 01:33 PM

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को जनता दल यूनाईटेड (जदयू) विधायक भगवान सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी स्व. उषा कुमारी की पुण्य स्मृति में आयोजित शोक सभा में शामिल हुये।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के दुल्हिनगंज ग्राम में आयोजित शोक सभा में स्व. ऊषा कुमारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

