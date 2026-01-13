Main Menu

  • CM नीतीश ने मकर संक्रांति और लोहड़ी की दी बधाई, कहा- लोगों के लिए सुख, शान्ति और समृद्धि लाएगा यह पर्व

CM नीतीश ने मकर संक्रांति और लोहड़ी की दी बधाई, कहा- लोगों के लिए सुख, शान्ति और समृद्धि लाएगा यह पर्व

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 06:30 PM

Nitish Kumar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 

मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व लोगों के लिए सुख, शान्ति और समृद्धि लाएगा। मकर संक्रांति और लोहड़ी के पर्वों का सांस्कृतिक महत्व भी है। लोग इन पर्वों को हर्षोल्लास, पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द्र के साथ मनाएं। 

मकर संक्रांति के पावन स्नान के बाद लोग चूड़ा, दही, तिलकुट खाते और खिलाते हैं, इससे परस्पर प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। नए फसलों के घर आने की खुशी में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है।

