Bihar में आज से नई व्यवस्था लागू, अब हफ्ते में दो दिन सीधे अधिकारियों से मिलेगी आम जनता

Bihar News: आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने आज से एक नई व्यवस्था शुरू की है। इस पहल के तहत अब हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को लोग सीधे सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायतें बता सकेंगे।

Bihar News: आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने आज से एक नई व्यवस्था शुरू की है। इस पहल के तहत अब हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को लोग सीधे सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायतें बता सकेंगे।

सात निश्चय–3 के तहत शुरू हुआ ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ अभियान

यह पहल बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत‘सबका सम्मान-जीवन आसान'अभियान के उद्देश्य (Ease of Living) को साकार करने की दिशा में है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सरकारी कामकाज को आसान बनाना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है।

पंचायत से जिला स्तर तक लागू होगी व्यवस्था

अब ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में इन दोनों दिनों में संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वे आम लोगों से सम्मान के साथ मिलेंगे और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनकर समाधान करने का प्रयास करेंगे।

सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति

यदि किसी कारणवश अधिकारी उपस्थित नहीं रह पाते हैं, तो उनकी जगह अधिकृत अधिकारी जनता से मिलेंगे। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक कार्यालयों का प्रभार है, वे समय तय कर सभी कार्यालयों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे।

कार्यालयों में लोगों को मिलेंगी जरूरी सुविधाएं

सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिये बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्राप्त शिकायतों के लिये पंजी संधारण और उनकी प्रगति की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। वरीय और नियंत्री पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों के पालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।



