Bihar Weather Alert: बिहार में 6 जनवरी तक कोल्ड-डे और घने कोहरे का खतरा, सभी जिलों में अलर्ट जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Jan, 2026 06:27 PM

cold day conditions likely in bihar

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के सभी जिलों के लिए Cold Day और Dense Fog Alert जारी किया है। विभाग के अनुसार 4 जनवरी से 6 जनवरी तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कुहासा बना रह सकता है।

Kal Ka Mausam: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के सभी जिलों के लिए Cold Day और Dense Fog Alert जारी किया है। विभाग के अनुसार 4 जनवरी से 6 जनवरी तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कुहासा बना रह सकता है। इस दौरान Visibility बेहद कम, न्यूनतम तापमान में गिरावट और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

इन जिलों में ज्यादा खतरा, सुबह-रात घना कोहरा

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा में सुबह और रात के समय अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन जिलों में Cold Day Condition बनने के आसार हैं।

उत्तर और मध्य बिहार में भी बढ़ेगी ठंड

मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज और बेगूसराय में भी ठंड के तेवर तेज रहेंगे। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है।

पटना समेत दक्षिण बिहार में यातायात पर असर

पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की चेतावनी दी गई है। कम दृश्यता के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को धीमी गति और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

तापमान अपडेट: दक्षिण-पूर्वी जिलों में भी गिरावट

दक्षिण-पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय में भी ठंड का असर साफ नजर आ रहा है।
भागलपुर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

वहीं मधेपुरा, खगड़िया और पूर्णिया के आसपास के इलाकों में भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है।

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी जिलों के लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और सुबह-रात विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

